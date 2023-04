Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 4. April

20:15 Uhr, 3Sat, Erzgebirgskrimi - Der Tote im Stollen, Krimi

Hauptkommissar Adam (Stephan Luca) und seine Assistentin Karina (Lara Mandoki) müssen den Tod von Prof. Dr. Hellmann aufklären. Die Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach) hat ihn in einem alten Bergwerk im Erzgebirge gefunden. Er lehrte Bergbau an der Universität in Freiberg/Sachsen und beriet einen internationalen Rohstoffkonzern bei Gewinn versprechenden Probebohrungen. Es gibt wohl ein großes Lithium-Vorkommen im Erzgebirge - ein wichtiger Rohstoff für die digitale Zukunft.