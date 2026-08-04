Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 4. August 2026

20:15 Uhr, Das Erste (ARD), Die Kanzlei: Schwerer Abschied, Anwaltserie

Neue Folge der Anwaltsserie rund um eine Bremer Kanzlei mit persönlichen und beruflichen Konflikten der Anwälte.

20:15 Uhr, ZDF, besseresser challenge: USA vs. Mexiko, Reportagereihe

Sebastian Lege und Florian Reza reisen nach Mexiko und in die USA, um kulinarischen Herausforderungen zu begegnen – von Tamarinden-Lollis bis zur Pizzalieferung per Fahrrad im New Yorker Verkehr.

20:15 Uhr, RTL, Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi: Fuchsjagd, Krimi

Behringers Neffe zieht bei einem Angelausflug eine Frauenleiche mit herausgeschnittenem Herzen an Land – Behringer vermutet einen Zusammenhang mit einem früheren Raubüberfall.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Wettkampfshow

Prominente treten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an.

20:15 Uhr, Sat.1, Hunting Party – Die Mörderjagd: Noah Cyrus, Thrillerserie

Ein Spezialteam jagt unter Zeitdruck einen als unsterblich geltenden Psychopathen, der einen Terroranschlag plant.