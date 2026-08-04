Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 4. August 2026
20:15 Uhr, Das Erste (ARD), Die Kanzlei: Schwerer Abschied, Anwaltserie
Neue Folge der Anwaltsserie rund um eine Bremer Kanzlei mit persönlichen und beruflichen Konflikten der Anwälte.
20:15 Uhr, ZDF, besseresser challenge: USA vs. Mexiko, Reportagereihe
Sebastian Lege und Florian Reza reisen nach Mexiko und in die USA, um kulinarischen Herausforderungen zu begegnen – von Tamarinden-Lollis bis zur Pizzalieferung per Fahrrad im New Yorker Verkehr.
20:15 Uhr, RTL, Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi: Fuchsjagd, Krimi
Behringers Neffe zieht bei einem Angelausflug eine Frauenleiche mit herausgeschnittenem Herzen an Land – Behringer vermutet einen Zusammenhang mit einem früheren Raubüberfall.
20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Wettkampfshow
Prominente treten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an.
20:15 Uhr, Sat.1, Hunting Party – Die Mörderjagd: Noah Cyrus, Thrillerserie
Ein Spezialteam jagt unter Zeitdruck einen als unsterblich geltenden Psychopathen, der einen Terroranschlag plant.
20:15 Uhr, Kabel Eins, Born to Be Wild – Saumäßig unterwegs, Komödie
US-Roadmovie-Komödie.
20:15 Uhr, VOX, Wir werden groß! – Teenager auf Entdeckungskurs, Dokusoap
Begleitung von Jugendlichen in ihrer Entwicklung zum Erwachsenwerden.
20:15 Uhr, Tele 5, The Last Stand, Actionthriller
Arnold Schwarzenegger als Sheriff einer Kleinstadt, der sich einem flüchtenden Drogenboss entgegenstellt.
20:15 Uhr, 3sat, Die Diplomatin: Vermisst in Rom, Krimireihe
Eine deutsche Diplomatin ermittelt in einem Vermisstenfall in Rom.
20:15 Uhr, Arte, Countdown in ein neues Zeitalter: Hiroshima, Geschichtsdoku
Dokumentation zum Atombombenabwurf auf Hiroshima anlässlich des Jahrestags.
20:15 Uhr, ZDFneo, Helen Dorn: Wer Gewalt sät, Krimireihe
Die Kommissarin ermittelt in einem Gewaltverbrechen.
20:15 Uhr, ORF1, Steirertod, LandKrimi
Österreichischer Regionalkrimi aus der beliebten „LandKrimi“-Reihe.
20:15 Uhr, ORF2, Wunderwelt der Alpen – Das Alpenvorland: Sanfte Berge, wilde Moore, Naturdoku (Universum-Sommerreihe)
Die Doku-Reihe zeigt die Landschaften des österreichischen Alpenvorlands.
21:50 Uhr, Arte, Spionagefall Robert Oppenheimer, Dokumentation
Über den Verdacht sowjetischer Spionage rund um den „Vater der Atombombe“.
22:20 Uhr, Kabel Eins, Jack Ryan: Shadow Recruit, Thriller
Chris Pine als CIA-Analyst Jack Ryan deckt eine russische Verschwörung auf.
22:20 Uhr, Tele 5, Smokin' Aces, Actionthriller
Mehrere Killer jagen einen Kronzeugen der Mafia in Las Vegas.
23:00 Uhr, ZDF, Terra X Harald Lesch: Achtung KI-Fake – was können wir noch glauben?, Wissenschaftsmagazin
Harald Lesch über die Herausforderungen durch KI-generierte Fälschungen.
22:25 Uhr, 3sat, The Quiet Girl, Drama
Preisgekröntes irisches Drama über ein schweigsames Mädchen bei Pflegeeltern.