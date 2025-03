Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 4. März 2025

20:15 Uhr, ZDF, Trump und seine Milliardäre, Doku

Seine Rückkehr ins Weiße Haus hat Donald Trump auch mit der Hilfe einiger Milliardäre geschafft. Aber was versprechen sich Elon Musk oder auch Mark Zuckerberg vom neuen US-Präsidenten? Das ZDF zeichnet den Weg der Superreichen aus dem Silicon Valley bis in die Hauptstadt nach. Was hat die ehemals für eher liberal gehaltenen Unternehmer dazu bewogen, sich so für Trump einzusetzen?