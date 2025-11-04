Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 4. November 2025

20:15 Uhr, VOX, Mälzers Meisterklasse, Kochshow Tim Mälzer startet sein persönlichstes Kochprojekt. Zwölf ausgewählte Talente - von Hobbyköchen bis Profis - treten um 50.000 Euro, Tims Mentorship und ein Duell bei "Kitchen Impossible" an. Zum Auftakt müssen sie zeigen, wer sie sind. Ein Zwischenfall sorgt für Unruhe, bevor in der "Zweiten Chance" um den Platz in der Meisterklasse gekämpft wird.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Ausgeschaltet, Anwaltsserie Thilo Lambl (Tim Bergmann) steht regelmäßig als Dragqueen "Rita Royal" auf der Bühne einer Berliner Bar. Dort kommt es bei einer Karaoke-Show zu einem Unfall: Sein Mikrofon löst einen Stromschlag aus, der die junge Inka Tessel (Greta Geyer) verletzt. Romy (Christina Athenstädt) wird von Serafina (Jane Chirwa), die in der Bar arbeitet, um Hilfe gebeten und untersucht den Fall. An dem Abend fand ein Team-Event von Thilos Firma in der Bar statt.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare, Show In der Exit-Challenge "Ente gut, alles gut" geht es tierisch und nervenaufreibend zu. Geschick und Durchhaltevermögen entscheiden, wer bleibt und wer gehen muss. Neue Konflikte entstehen, besonders zwischen Pascal und Micha. Auch Tara trifft der Spott der Mitbewohner hart. Beim Spiel "Auf Abwegen" ist Chaos vorprogrammiert.

20:15 Uhr, kabel eins, Power Rangers, Action Fünf Schüler einer amerikanischen Kleinstadt erhalten außergewöhnliche Kräfte. Sie sollen die Erde vor der Bedrohung durch Rita Repulsa (Elizabeth Banks) und ihre Alien-Armee schützen. Doch um die Welt retten zu können, müssen die Jugendlichen in kürzester Zeit lernen, mit ihren neuen Fähigkeiten umzugehen.

20:15 Uhr, 3Sat, Totengebet, Krimi Anwalt Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) glaubt, nichts könne ihn mehr überraschen. Dann taucht Rachel Cohen (Mercedes Müller) aus New York auf. Sie sucht nach ihrem leiblichen Vater, nachdem ihr Stiefvater gestorben ist. Ihre Spur führt in die frühen 1990er Jahre, als Vernau in Boston studierte und - wie drei Kommilitonen - in Rachels Mutter verliebt war.