Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 5. August 2025

20:15 Uhr, RTL, Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel, Krimi

Eine Serie aufsehenerregender Überfälle auf Geldtransporter sorgt in Friesland für Aufruhr. Die Ermittler Femke (Pia-Micaela Barucki), Tjark (Hendrik Duryn) und Ceylan (Yasemin Cetinkaya) bekommen Unterstützung von Rena Fehmerling (Kristin Suckow) von der Autobahnpolizei. Als ein Schäfer sich Teile der Beute aneignet, geraten er und seine Frau ins Visier einer gefährlichen Bande. Tjark will ihm helfen - doch seine Vergangenheit holt ihn ein und bringt ihn selbst in Gefahr.