Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 5. Juli

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Gegen alle Vernunft, Anwaltsserie

Ein vertrackter Fall für Isabel von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup): ein türkischer Hausmeister sitzt seit sechs Monaten in U-Haft. Er ist angeklagt, einen älteren Herrn in dessen Wohnung umgebracht zu haben. Die Anklage stützt sich auf den Obduktionsbericht, in dem von einem tödlichen Schlag die Rede ist. Alles spricht gegen den Mandanten der Kanzlei: Die Nachbarin des Toten will gehört haben, wie sich der Hausmeister mit dem Verstorbenen gestritten hat.