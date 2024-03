Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 5. März 2024

20:15 Uhr, ZDF, Deutsche Bahn: Die Insider, Reportage

Vier Insider gewähren unter aufwendiger Maskierung Einblicke in die geheimen Praktiken der Deutschen Bahn. Lokführer, Manager und Mitarbeiter enthüllen, was sich hinter den Kulissen des Bahnunternehmens abspielt. Bereits beim Ticketverkauf werden Tricks angewendet, denn der Fahrkarten-Dschungel ist kein Zufall. Die Deutsche Bahn leidet unter häufigen Verspätungen. Die Insider decken auf, was wirklich hinter den Problemen steckt.