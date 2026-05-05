Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 5. Mai 2026

20:15 Uhr, RTL, A Haunting in Venice, Krimi Der Meisterdetektiv Hercule Poirot (Kenneth Branagh) hat nach seinen zahlreichen Fällen den Glauben an die Menschheit verloren und sich nach Venedig zurückgezogen. Nur widerwillig lässt er sich am Halloweenabend 1947 dazu überreden, an einer Séance in einem angeblich von Geistern bewohnten Palazzo teilzunehmen. Während der spiritistischen Sitzung stirbt jedoch einer der Gäste, und Poirot sieht sich gezwungen, erneut in einen Kriminalfall einzutauchen.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession Sieben Musikerinnen und Musiker kommen zusammen, um die Lieder der anderen neu zu interpretieren und ihnen einen eigenen Klang zu geben. So entstehen besondere Versionen mit überraschenden Arrangements und gefühlvollen Momenten. Das Spektrum reicht von leisen Balladen bis zu treibenden Beats. Diesmal steht Mark Forster im Mittelpunkt.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Notärztin: Zweifel, Arztserie Ein durcheinandergeratener Dienstplan stellt alles auf den Kopf. Eingespielte Teams werden getrennt, neue und ungewohnte Konstellationen entstehen. So landet Nina (Sabrina Amali) unerwartet gemeinsam mit Markus (Max Hemmersdorfer) im Notarzteinsatzfahrzeug. Während Paul (Paul Zichner) und Ingo (Paul Wollin) sich um eine psychisch auffällige Frau kümmern, erleben Nina und Markus zunächst fast entspannte Momente. Diese werden jedoch gestört, als Philipp (Max Woelky) auftaucht und sich übergangen fühlt. Ninas Berufsalltag und ihr Privatleben geraten erneut aneinander, wodurch ihr innerer Konflikt stärker wird.

20:15 Uhr, kabel eins, Godzilla II: King of the Monsters, Action Der Öko-Terrorist Alan Jonah (Charles Dance) verfolgt das Ziel, die Titanen auf der Erde freizusetzen. Dafür entführt er die Wissenschaftlerin Dr. Emma Russell (Vera Farmiga), die ein System entwickelt hat, mit dem sich die Urzeitwesen steuern lassen. In der Antarktis wird daraufhin der dreiköpfige Drache King Ghidorah befreit. Kurz darauf erscheint Godzilla, um sich seinem mächtigen Gegner zu stellen.

20:15 Uhr, Sat.1, Hunting Party - Die Mörderjagd: Lowe, Krimiserie Um die Hintergründe des zerstörten Gefängnisses zu verstehen, nimmt Bex (Melissa Roxburgh) den Fall der Insassin Brenda Lowe (Colleen Foy) genauer unter die Lupe. Diese wurde verurteilt, weil sie in einem Wald Wölfe gezüchtet und mit ihnen Menschen gejagt hatte. Nach ihrer Haftzeit nahm sie an einem psychologischen Experiment teil. Die Ergebnisse liefern wichtige Hinweise darauf, was zur Zerstörung von "The Pit" geführt haben könnte.