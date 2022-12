Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 6. Dezember

22:3o Uhr, kabel eins, Stadt der Engel, Fantasymelodram

Der Schutzengel Seth (Nicolas Cage) lernt die Herzchirurgin Maggie Rice (Meg Ryan) kennen, als er bei einer OP Maggies sterbenden Patienten ins Jenseits begleiten will. Er verliebt sich in sie und sehnt sich nach ihr und der sinnlichen Welt, die ihm als Engel verschlossen bleibt. Also riskiert er es, Maggie sichtbar entgegenzutreten. Auch Maggie verliebt sich in ihn, und plötzlich steht Seth vor einer schweren Entscheidung.