Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 6. Februar 2024

20:15 Uhr, RTL, Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Die Frau am Strand, Krimi

In dem idyllischen Ort Werlesiel wird der motorisierte Gleitschirmflieger Willem Leefmann tot in den Dünen entdeckt. Während der Ermittlungen stellt sich heraus, dass zahlreiche Dorfbewohner ein Motiv für seinen Mord hatten. Die psychisch labile Sabine Petersen (Berit Vander), die von der Gemeinde gemieden wird, rückt ins Zentrum des Falls. Die Ermittler decken ein düsteres Geheimnis auf, das tief in den Dünen vergraben liegt und der Schlüssel zum aktuellen Fall ist - doch damit beginnt ein nervenaufreibender Wettlauf gegen die Zeit.