Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 6. Oktober 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei, Anwaltsserie

Eine Kanzlei-Crew übernimmt neue, oft knifflige Mandate, bei denen Recht und Moral kollidieren.

20:15 Uhr, ZDF, Aufbruchsjahre – Deutschland nach dem Krieg, Dokumentation

Historischer Rückblick auf den Neuanfang der Nachkriegszeit.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow

Kandidaten spielen in der Sonderwoche um die Rekordsumme von drei Millionen Euro.

20:15 Uhr, Sat.1, Promi Big Brother, Reality-Soap

Staffel 14 läuft seit gestern täglich live zur Primetime, moderiert von Marlene Lufen und Jochen Schropp. Die Promis leben in einem überwachten Garten.

20:15 Uhr, VOX, Die Welpen kommen – Mit Martin Rütter, Reality-Soap

Hundeprofi Martin Rütter begleitet Familien bei der Ankunft ihrer neuen Welpen.

20:15 Uhr, Kabel eins, Terminator 2 – Tag der Abrechnung, Science-Fiction-Film

Ein umprogrammierter Terminator beschützt den jungen John Connor vor einem noch gefährlicheren Killerroboter.

20:15 Uhr, ORF 1, SOKO Linz, Krimiserie

Das Ermittlerteam aus Oberösterreich klärt einen neuen Fall. Anschließend läuft um 21:05 Uhr „SOKO Donau“.