Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 6. Oktober 2026
20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei, Anwaltsserie
Eine Kanzlei-Crew übernimmt neue, oft knifflige Mandate, bei denen Recht und Moral kollidieren.
20:15 Uhr, ZDF, Aufbruchsjahre – Deutschland nach dem Krieg, Dokumentation
Historischer Rückblick auf den Neuanfang der Nachkriegszeit.
20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow
Kandidaten spielen in der Sonderwoche um die Rekordsumme von drei Millionen Euro.
20:15 Uhr, Sat.1, Promi Big Brother, Reality-Soap
Staffel 14 läuft seit gestern täglich live zur Primetime, moderiert von Marlene Lufen und Jochen Schropp. Die Promis leben in einem überwachten Garten.
20:15 Uhr, VOX, Die Welpen kommen – Mit Martin Rütter, Reality-Soap
Hundeprofi Martin Rütter begleitet Familien bei der Ankunft ihrer neuen Welpen.
20:15 Uhr, Kabel eins, Terminator 2 – Tag der Abrechnung, Science-Fiction-Film
Ein umprogrammierter Terminator beschützt den jungen John Connor vor einem noch gefährlicheren Killerroboter.
20:15 Uhr, ORF 1, SOKO Linz, Krimiserie
Das Ermittlerteam aus Oberösterreich klärt einen neuen Fall. Anschließend läuft um 21:05 Uhr „SOKO Donau“.
20:15 Uhr, ORF 2, Connemara – Irlands wilde Schönheit, Dokumentation
Naturfilm über die raue Westküste Irlands.
20:15 Uhr, Servus TV, Hubert ohne Staller, Krimiserie
Ein Polizist ermittelt in der bayerischen Provinz in einem neuen Fall.
20:15 Uhr, ATV, Die etwas anderen Cops, Actionkomödie
Zwei Schreibtisch-Cops mischen ungeplant die Straße auf, während die Stars der Truppe ausfallen.
20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und das Verhängnis der Liebe, TV-Kriminalfilm
Kommissarin Marie Brand ermittelt in einem Fall, der um Liebe und tödliche Folgen kreist.
20:15 Uhr, ARTE, USA 1960–1980: Die konservative Revolution, Dokumentation
Mehrteilige Doku über den politischen Wandel in den USA. Weitere Teile folgen um 21:05 und 22:00 Uhr.
20:15 Uhr, NITRO, Go Trabi Go, Komödie
Eine sächsische Familie reist im Trabi nach der Wende nach Italien.
20:15 Uhr, Tele 5, The Artifice Girl – Sie ist nicht real, Mysteryfilm
Ein Ermittlerteam entdeckt ein KI-Mädchen, das gegen Online-Täter eingesetzt wird.
20:15 Uhr, ORF III, Wo die Liebe stärker war – Habsburgs unerwünschte Liaisonen, Dokumentation
Doku über Liebesbeziehungen im Hause Habsburg, die gegen die Standesregeln verstießen.
21:00 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft, Arztserie
Ärzte und Pflegekräfte der Sachsenklinik erleben Krisen am Krankenbett und im Privatleben.
21:45 Uhr, PULS acht, Can You Ever Forgive Me?, Komödie
Eine erfolglose Biografin beginnt, Briefe berühmter Autoren zu fälschen.
22:20 Uhr, Sat.1, Promi Big Brother – Die Late Night Show, Unterhaltung
Nachbesprechung und Zusammenfassung des Tages aus dem Promi-Garten.
22:20 Uhr, ATV, Fast & Furious 7, Actionfilm
Dominic Toretto und sein Team jagen einen Rächer, der es auf sie abgesehen hat.
22:35 Uhr, ProSieben, Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa, Unterhaltung
Eine Survival-Show im Dschungel mit einer besonderen Prüfung durch den indigenen Stamm.
22:35 Uhr, ZDFneo, Das Institut, Thriller-Serie
Mystery-Thriller, in dem Kinder mit besonderen Fähigkeiten in einem geheimen Institut festgehalten werden (nach Stephen King).