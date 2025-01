Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 7. Jänner 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Unter Feinden, Anwaltsserie

In großer Aufregung erscheint Anwalt Gisbert (Dirk Martens) plötzlich in der Kanzlei und erklärt, dass er verfolgt werde. Er berichtet, sein aktueller Mandant sei ein Auftragsmörder, dem er geraten habe, mit der Polizei zusammenzuarbeiten und den Auftraggeber zu verraten, um eine mildere Strafe zu erhalten. Daraufhin habe er Morddrohungen erhalten und eine Waffe besorgt. Vor einigen Stunden habe er auf einen Mann geschossen, der in sein Haus eingedrungen sei. Nun benötigt er juristische Unterstützung. Isa (Sabine Postel) und Gellert (Herbert Knaup) entscheiden, ihren einstigen Widersacher zu verteidigen, und geraten dadurch selbst ins Fadenkreuz der organisierten Kriminalität.