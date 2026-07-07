Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 7. Juli 2026
20:15 Uhr, ARD, WM 1994 – Elf Helden, ein Albtraum, Sport-Dokumentation
Rückblick auf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 1994 in den USA, als der Titelverteidiger überraschend früh scheiterte.
20:15 Uhr, ZDF, Der Geier – Die Tote mit dem falschen Leben, Krimi
Kommissarin Lara Schnee und ihr Kollege Lukas Geier ermitteln in einem neuen Fall, bei dem die Identität des Opfers zunächst ein Rätsel bleibt.
20:15 Uhr, RTL, Dünentod – Ein Nordsee-Krimi, Krimireihe
Ein neuer Fall führt die Ermittler an die norddeutsche Küste, wo ein Todesfall in den Dünen für Aufsehen sorgt.
20:15 Uhr, SAT.1, Navy CIS, Krimiserie
Das Team um Gibbs und Co. klärt einen neuen Kriminalfall im militärischen Umfeld auf.
20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow
Zwei Prominente treten in zahlreichen Disziplinen gegeneinander an – Geschicklichkeit, Wissen und Nerven sind gefragt.
20:15 Uhr, Kabel Eins, Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse, Fantasy-Abenteuer
Dumbledore beauftragt Newt Scamander, den dunklen Zauberer Grindelwald aufzuhalten, der die Zaubererwelt in einen Krieg stürzen will.
20:15 Uhr, ORF 2, Big Bend - Amerikas wildeste Grenze, Dokumentation
Ein Film des vielfach ausgezeichneten irischen Universum-Regisseurs und Naturfilmers John Murray.
21:00 Uhr, ARD und ORF 1, FIFA Fußball-WM 2026 live: Schweiz – Kolumbien, Achtelfinale (live)
Übertragung des Achtelfinalspiels der Fußball-WM 2026 aus Vancouver.
23:10 Uhr, Kabel Eins, Die Tribute von Panem – Mockingjay: Teil 2, Actionfilm
Katniss Everdeen führt den finalen Aufstand gegen Präsident Snow und das Kapitol an.