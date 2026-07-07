Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 7. Juli 2026

20:15 Uhr, ARD, WM 1994 – Elf Helden, ein Albtraum, Sport-Dokumentation

Rückblick auf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 1994 in den USA, als der Titelverteidiger überraschend früh scheiterte.

20:15 Uhr, ZDF, Der Geier – Die Tote mit dem falschen Leben, Krimi

Kommissarin Lara Schnee und ihr Kollege Lukas Geier ermitteln in einem neuen Fall, bei dem die Identität des Opfers zunächst ein Rätsel bleibt.

20:15 Uhr, RTL, Dünentod – Ein Nordsee-Krimi, Krimireihe

Ein neuer Fall führt die Ermittler an die norddeutsche Küste, wo ein Todesfall in den Dünen für Aufsehen sorgt.

20:15 Uhr, SAT.1, Navy CIS, Krimiserie

Das Team um Gibbs und Co. klärt einen neuen Kriminalfall im militärischen Umfeld auf.