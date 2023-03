Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 7. März

20:15 Uhr, RTL, Auris - Die Frequenz des Todes, Thriller

Als Cecile Dorm (Hanna Hilsdorf) entsetzt feststellt, dass ihr Baby entführt wurde, will sie sofort die Polizei verständigen - doch ihr Ehemann Jonathan Dorm (Kostja Ullmann) überwältigt seine verstörte Frau und sperrt sie auf dem Dachboden ein. Die Tonaufnahme des Notrufs ist der einzige Hinweis, den Prof. Matthias Hegel (Juergen Maurer) und Jula Ansorge (Janina Fautz) in der Hand haben. Schon bald erhält Jula Hinweise, dass die Kindesentführung in Zusammenhang mit dem Verschwinden ihres Bruders stehen könnte.