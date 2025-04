Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 8. April 2025

20:15 Uhr, RTL, Morden auf Öd - Ein Insel-Krimi: Tag der Abrechnung, Krimireihe

Mitten in der Nacht reißt ein Schuss Klaus Hansen (Max Hubacher) aus dem Schlaf. Am Morgen entdeckt er ein treibendes Boot mit einer Leiche an Bord. Ausgerechnet jetzt, wo die Insel Öd für ihre geringe Verbrechensrate ausgezeichnet werden soll! Kurzerhand beschließen er und seine Chefs Rolf (Detlev Buck) und Jürgen Benz (Steffen Münster), das Boot einfach wieder aufs Meer hinauszuschieben. Keine Leiche, kein Problem - so der Plan. Doch sie haben nicht mit der neuen Kollegin vom Festland gerechnet, die gleich an ihrem ersten Tag miterlebt, wie das Boot samt Leiche wieder angespült wird.