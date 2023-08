Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 8. August

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Die Waffe im Müll, Anwaltsserie

In einem Berliner Stadtpark wird eine scharfe Waffe gefunden. Melli Alev (Ela Cosen), Romys (Christina Athenstädt) Mandantin, wird vorgeworfen, diese an einen Drogendealer verkauft zu haben. Melli behauptet jedoch, dass sie den Fund für eine Attrappe hielt. Romy gelingt es nachzuweisen, dass dieser Irrtum jedem hätte passieren können, die scharfe Waffe ist als solche nicht zu erkennen. Rudi Illic (Aleksandar Jovanovic) verfügt jedoch über Informationen, die für Romy neu sind: Die Waffe wurde bei einem Raubüberfall benutzt, der genau in dem Zeitraum stattfand, in dem Melli die Waffe schon besessen haben muss.