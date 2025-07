Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 8. Juli 2025

20:15 Uhr, ZDF, besseresser: Die Tricks in Fanta, Tic Tac & Co., Food-Reportage

Sebastian Lege nimmt bekannte Süßwaren und Getränke genauer unter die Lupe - darunter Fanta, Milky Way und Tic Tac. Er zeigt, wie die Industrie mit cleveren Tricks ihre Gewinne maximiert und dabei oft auf Kosten der Qualität spart. So kann Tic Tac statt Frische sogar Mundgeruch fördern, und Milky Way enthält deutlich weniger Milch, als der Name vermuten lässt. In seiner Werkstatt entlarvt Lege gängige Konsumtäuschungen.