Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 8. Oktober 2024

Marie (Katharina Wackernagel) hat endgültig den Entschluss gefasst, ihre Scheidungsstreitigkeiten zu beenden, um ihre Rückkehr nach Köln zu beschleunigen. Während sie mit Gisbert (Kai Schumann) einige Tage in Köln verbringt, bereitet sich Hengasch auf das Finale des Dorfwettbewerbs vor und versucht, die Jury zu beeindrucken. Passenderweise findet Heino an einer Landstraße neben einer Toten eine Tasche voller Geld, das Heike und ein Großteil des Dorfes für den Wettbewerb oder sogar für sich selbst beanspruchen wollen.

Maik Thomsen stürzt aus dem Zimmer der jungen Prostituierten Jemma (Vivien Sczesny) und stirbt. Es wird schnell klar, dass es sich bei Thomsens Tod nicht um einen Unfall handelt. Das "starke Team" beginnt zu ermitteln. Jemmas lockere Haltung gegenüber ihrem Beruf scheint nur eine Fassade zu sein. Sie bestreitet jedoch jegliche Beteiligung am Mord. Das Team findet heraus, dass Jemma noch minderjährig ist und Thomsen regelmäßig ihre Dienste in Anspruch nahm.

20:15 Uhr, ZDF, Aufstieg rechts: Wie die AfD wurde, was sie ist, Doku

2013 trat eine neue konservative Partei auf den Plan, die sich gegen die Euro-Rettungspolitik stellte. Fast ein Jahrzehnt später wird sie als teilweise rechtsextrem angesehen. Ursprünglich sollten keine Personen mit zweifelhafter politischer Vergangenheit aufgenommen werden. Doch wie konnte sich diese Professorenpartei so schnell radikalisieren? Eine Antwort liegt in den internen Machtkämpfen der frühen Gründungsjahre. In dieser Phase hat die AfD ihr rechtsextremes Profil geschärft und zunehmend an Zuspruch gewonnen.