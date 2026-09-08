Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 8. September 2026

20:15 Uhr, ARD, Die Kanzlei, Anwaltsserie

Isa vertritt eine Schriftstellerin, deren Lektor ein weggeworfenes Manuskript doch noch veröffentlichen will; parallel kämpft Gellert um das Sorgerecht eines Mandanten.

20:15 Uhr, ZDF, 9/11 – Die Geiseln des Terrors, Dokudrama

Fünf Wochen vor 9/11 werden acht Entwicklungshelfer in Afghanistan wegen Missionierung verhaftet – der 11. September verändert plötzlich alles für die Gefangenen.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare, Dokusoap

Staffelstart: Acht Promi-Paare ziehen ein, erste Sympathien und Rivalitäten (u. a. Anita und Hati) sorgen sofort für Zündstoff.

20:15 Uhr, Sat.1, Navy CIS, Krimiserie

Nach dem Mord an einem Navy-Officer führt die Spur zu McGees vermisster Ex-Freundin und einem unterirdischen Forschungslabor.

20:15 Uhr, VOX, Club der roten Bänder – Die neue Generation, Serie

Nach einem Sportunfall verliert Yannik sein Augenlicht und trifft in der Klinik auf die an einer bipolaren Störung erkrankte Charlie.