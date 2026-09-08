Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 8. September 2026
20:15 Uhr, ARD, Die Kanzlei, Anwaltsserie
Isa vertritt eine Schriftstellerin, deren Lektor ein weggeworfenes Manuskript doch noch veröffentlichen will; parallel kämpft Gellert um das Sorgerecht eines Mandanten.
20:15 Uhr, ZDF, 9/11 – Die Geiseln des Terrors, Dokudrama
Fünf Wochen vor 9/11 werden acht Entwicklungshelfer in Afghanistan wegen Missionierung verhaftet – der 11. September verändert plötzlich alles für die Gefangenen.
20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare, Dokusoap
Staffelstart: Acht Promi-Paare ziehen ein, erste Sympathien und Rivalitäten (u. a. Anita und Hati) sorgen sofort für Zündstoff.
20:15 Uhr, Sat.1, Navy CIS, Krimiserie
Nach dem Mord an einem Navy-Officer führt die Spur zu McGees vermisster Ex-Freundin und einem unterirdischen Forschungslabor.
20:15 Uhr, VOX, Club der roten Bänder – Die neue Generation, Serie
Nach einem Sportunfall verliert Yannik sein Augenlicht und trifft in der Klinik auf die an einer bipolaren Störung erkrankte Charlie.
20:15 Uhr, ProSieben, TV total, Late-Night-Show
Sebastian Pufpaffs Comedy-Format mit aktuellen Sketchen und Gästen.
20:15 Uhr, ORF 1, Soko Linz, Krimiserie
Staffelstart: Ein Amateur-Eishockeyspieler stirbt auf dem Eis – der Verdacht fällt schnell auf den Trainer, Biggis Bruder Walter.
20:15 Uhr, ORF 2, ZIB Wissen: Die Zukunft der Medien, Infomagazin
Sparzwang und Vertrauenskrise: Wie steht es um den ORF und öffentlich-rechtlichen Journalismus in Europa? Mit Interview von Generaldirektorin Ingrid Thurnher.
20:15 Uhr, WDR, Tatort: Schattenleben, Krimireihe
Julia Grosz sucht ihre verdeckt ermittelnde Freundin, die spurlos aus der linksautonomen Szene Hamburgs verschwunden ist.
20:15 Uhr, BR, Tatort: Virus, Krimireihe
Eisner und Fellner klären den gewaltsamen Tod eines Mannes ohne Papiere auf, der in einem Steinbruch beseitigt werden sollte.
20:15 Uhr, Kabel 1, Star Trek II – Der Zorn des Khan, Sci-Fi-Film
Khan greift ein Raumlabor an, in dem am gefährlichen „Genesis“-Gerät gearbeitet wird – die Enterprise gerät ins Kreuzfeuer.
20:15 Uhr, 3sat, Erzgebirgskrimi – Tödliche Abrechnung, Krimi
Ein Kletterer stürzt tot von einer Felswand – die Obduktion zeigt, dass der Start-up-Gründer schon vorher tot war.
20:15 Uhr, arte, Fuck the Planet (1/3), Doku-Reihe
Klimakrise-Schwerpunkt: Wie der Klimawandel bereits heute Küstenregionen wie Jakarta bedroht.
20:15 Uhr, SRTL, Lucifer, Fantasyserie
Lucifer erwacht mit Flügeln in der Wüste und sucht mit Chloes Hilfe nach Antworten – ein Tatort führt zu seiner Entführung.
20:15 Uhr, RTL Nitro, Lethal Weapon – Zwei stahlharte Profis, Actionfilm
Die ungleichen Cops Riggs und Murtaugh müssen trotz gegenseitiger Abneigung zusammenarbeiten.
20:15 Uhr, ZDFneo, Helen Dorn, Krimiserie
Lydia und ihre Mutter beobachten per Video einen Mord in Athen – und werden selbst zur Zielscheibe.
20:15 Uhr, one, Krieg und Frieden, Historienserie
Serienstart: Russland zieht gegen Napoleon in den Krieg – für Pierre, Andrei und Natasha ändert sich alles.
22:37 Uhr, ORF 1, Heidelbeerhugo – 10-Meter-Turm, Kabarettshow
Comedian Michael Bauer erzählt humorvoll von Beinahe-Erfolgen im Leben, u. a. aus seiner Kindheit mit serbischer Mutter.
23:02 Uhr, ORF 2, kreuz & quer: Generation 9/11, Doku
Kinder von 9/11-Opfern erzählen, wie der Anschlag ihr Leben bis heute prägt.
23:51 Uhr, ORF 1, Diversity Ball 2026 – Highlights aus dem Wiener Rathaus, Gala
Höhepunkte des queeren Rathausballs mit Auftritten von Ryta Tale, Grazia Patricia und weiteren Acts.