Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 9. Dezember 2025

20:15 Uhr, ZDF, besseresser - Sebastian Lege deckt auf, Foodreportage Sebastian Lege zeigt, wie die Lebensmittelindustrie das Weihnachtsgeschäft nutzt. Hinter beliebten Klassikern wie Lindor-Kugeln, Bratapfeleis, Rinderroulade oder Raclette-Käse steckt oft weniger Tradition als behauptet. Viele Produkte werden industriell gefertigt, aus günstigen Zutaten hergestellt und hochwertig vermarktet. In festlichen Verpackungen erscheinen identische Waren zu deutlich höheren Preisen.

20:15 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Ring frei, Krankenhausserie Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch) trifft beim Training seinen Sparringspartner Timo Wandersleben (Armin Besirevic), der daraufhin regungslos zu Boden geht. Mit einer Augenhöhlenverletzung kommt Timo in die Sachsenklinik und macht Brentano schwere Vorwürfe. Zudem fühlt er sich vor seiner Freundin Melinda Taucher (Smilla Maryluz Liebermann) bloßgestellt. Während der Operation erleidet Timo einen rätselhaften Krampfanfall. Woher kommen seine Beschwerden?

20:15 Uhr, VOX, Mälzers Meisterklasse, Kochshow Das Finale in der "Bullerei" steht an. Vier Köche treten an, erstmals kochen sie vor echten Gästen und präsentieren Gerichte, die ihre persönliche Handschrift zeigen. Doch nur drei schaffen es in den letzten Wettkampf. Am Ende entscheidet sich, wer in sechs Folgen sein kulinarisches Profil am stärksten geschärft hat. Wer holt die 50.000 Euro, Tims Mentoring und das Duell bei Kitchen Impossible?

20:15 Uhr, ZDFneo, Die Jägerin - Riskante Sicherheit, Krimi Staatsanwältin Judith Schrader (Nadja Uhl) kämpft in Berlin erneut gegen die Organisierte Kriminalität. Eine Observation von Hauptkommissar Montag und seinem Team eskaliert. Es kommt zu einem Schusswechsel mit Einbrechern, die Blankopässe aus einem Bürgeramt erbeuten. Die Ermittlungen führen zur tschetschenischen Familie Achmedow und zu Judiths Ex-Partner Matthias Stolze (Juergen Maurer), der heute eine Sicherheitsfirma leitet. Handelt Stolze gutgläubig oder arbeitet er mit Kriminellen zusammen, deren Leute sogar Polizeigebäude bewachen? Und wie stabil ist die öffentliche Sicherheit?

20:15 Uhr, Sat.1, Hochzeit auf den ersten Blick, Kuppelsoap Ein Eheversprechen ist immer besonders - doch wenn das Paar sich erst im Standesamt begegnet, ist der Moment noch intensiver. Genau das geschieht bei "Hochzeit auf den ersten Blick". Psychologie- und Beziehungsexperten stellen die Paare nach wissenschaftlichen Kriterien zusammen. Während des Experiments lernen sich die frisch Verheirateten auf der Hochzeitsreise und im Alltag wirklich kennen.