Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 9. Jänner 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Haus aus Glas: Der Wassermann, Dramaserie

Zur Hochzeit von Chris (Aram Arami) und Emily (Sarah Mahita), der jüngsten Tochter des Gießerei-Unternehmers Richard Schwarz (Götz Schubert) und seiner Frau Barbara (Juliane Köhler), kommen die vier erwachsenen Geschwister im Elternhaus zusammen. Auch der nach Kanada ausgewanderte Felix, das schwarze Schaf der Familie. Durch einen plötzlichen Alarm am Haus verwandelt sich das Wohnzimmer in einen Panic Room und Emily wird von einem alten Trauma eingeholt: Als Kind war sie drei Wochen lang entführt und stundenlang in eine Kiste im Wald eingesperrt. Es gelingt Chris, seine Frau zu beruhigen, doch schon bald wird die Feierstimmung von weiteren familiären Spannungen gestört.