Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 9. Mai

20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Keine andere Wahl, Familienserie

Im Zoo will die neue Cheftierärztin Dr. Elif Sahin (Neshe Demir) mit der In-vitro-Fertilisation des neu angekommenen Tapirs beginnen, doch durch eine Erkrankung des Tieres gerät das Projekt in Gefahr. Die Erwartungen, die von Seiten des Zoodirektors Jasper Winter (Dominik Weber) an dieses Vorhaben geknüpft sind, lassen den Druck auf Dr. Sahin steigen. Als sie zur Behandlung des Tieres in das Gehege muss, bekommt sie eine Panikattacke und flieht, ohne die Medikation durchzuführen. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) versucht daraufhin, den Tapir zu retten.