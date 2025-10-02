Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 02. Oktober 2025

20:15 Uhr, ZDF, Doktor Ballouz: Ein Sturm zieht auf, Dramaserie Juri (David Ali Rashed), der fast sein gesamtes Leben in der Uckermark-Klinik verbracht hat, wird am Tag seiner Entlassung in einen Unfall mit einem Rettungswagen verwickelt und schwer verletzt. Dr. Ballouz (Merab Ninidze) muss sofort operieren, um ihn zu retten. Doch Juri lehnt weitere Eingriffe ab. Ballouz versucht verzweifelt, ihn umzustimmen, und sucht gleichzeitig nach dem Mädchen, das Juri heimlich liebt.

20:15 Uhr, Das Erste, Charlotte Link: Einsame Nacht (1), Krimi Ein brutaler Überfall reißt den Jugendlichen Alvin Malory (Max Collins) aus seinem Leben. Er überlebt schwer verletzt und liegt seitdem im Koma. Die Ermittler finden weder ein Motiv noch Verdächtige. Zehn Jahre später wird eine junge Frau (Lisa Riesner) ermordet. Im Wagen des Opfers tauchen Fingerabdrücke auf, die auch im ungelösten Alvin-Fall entdeckt wurden.

20:15 Uhr, ProSieben, The Voice of Germany, Castingshow Die Suche nach den besten Stimmen geht weiter. Schon der erste Ton kann die Coaches dazu bringen, ihren roten Stuhl zu drehen. Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos sowie Smudo und Michi Beck warten gespannt, welche Talente sie überzeugen. Wer erhält einen Vierer-Buzzer, und für welchen Coach entscheiden sich die Kandidaten, um den Weg ins Finale anzutreten?

20:15 Uhr, Sat.1, The Connection, Quizshow Vier Kandidaten müssen in dieser Show Zusammenhänge zwischen scheinbar zufälligen Begriffen finden. Aus allen Antworten ergibt sich am Ende die "Master-Connection". Wer den großen Überblick behält, hat die Chance, 25.000 Euro zu gewinnen.

20:15 Uhr, VOX, Dracula Untold, Fantasydrama Die Vorgeschichte von Dracula erzählt die Geschichte des Fürsten Vlad (Luke Evans). Um zu verhindern, dass Jungen von den Osmanen verschleppt und zu Soldaten ausgebildet werden, widersetzt er sich dem Sultan. Um den Kampf zu gewinnen, schließt Vlad jedoch einen folgenschweren Pakt, dessen Preis unheimlich und übernatürlich ist.