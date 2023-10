Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 05. Oktober

20:15 Uhr, RTL, Blamieren oder Kassieren, Show

Wer wird sich blamieren, und wer wird gewinnen? Durch die halbstündige Show führt niemand Geringeres als der charismatische TV-Entertainer Elton, der selbstverständlich in sein legendäres rotes Sakko schlüpft. Zwei Prominente treten in einem Quizduell gegeneinander an. In der Finalrunde stellt sich ein Gast aus dem Publikum dem zuvor siegreichen Prominenten. Jede richtige Antwort bringt den Kandidaten einen Schritt näher an den begehrten Gewinn von 10.000 Euro.