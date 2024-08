Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 08. August 2024

Eventmanager Björn Müller (Philip Birnstiel) kehrt nach einem Jahr an den Ort zurück, an dem er und sein Freund sowie Geschäftspartner Philipp Wolf (Martin Bruchmann) nach einer Partynacht Fahrerflucht begangen haben und dabei einen Familienvater überfuhren - mit schwerwiegenden Folgen. Björn hatte sich nach dem Vorfall ins Ausland abgesetzt, während Philipp das gemeinsame Eventunternehmen Bergfest zu einem der führenden Anbieter der Branche gemacht hat. Als Björn, geplagt von Schuldgefühlen, plötzlich vor ihm steht und ankündigt, sich der Polizei stellen zu wollen, gerät Philipp völlig aus der Fassung.

20:15 Uhr, 3Sat, Totengebet, Krimi

Rechtsanwalt Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) denkt, dass ihn nichts mehr überraschen kann. Doch dann taucht eine junge Frau vor seiner Kanzlei auf, die nach dem Tod ihres Stiefvaters ihren leiblichen Vater sucht. Rachel Cohen (Mercedes Müller) ist aus New York nach Berlin gekommen, um herauszufinden, was im Sommer Anfang der 1990er Jahre passiert ist. In jenem Sommer besuchte Vernau die Uni in Boston und war wie drei andere Kommilitonen auch in Rachels verstorbene Mutter verliebt.