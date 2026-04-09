Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 09. April 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Der Irland-Krimi: Die Tote am Fluss, Krimi Orla Hayes (Fionnuala Gygax) wird am Ufer des Corrib brutal misshandelt und später tot im Hinterhof ihres Hauses entdeckt. Cathrin Blake (Désirée Nosbusch) kannte die junge Frau aus den Treffen der Anonymen Alkoholiker. Sie wusste von Orlas belastender Vergangenheit und ihrem Kampf gegen die Sucht. Zugleich hatte sie erlebt, dass Orla wieder Halt gefunden hatte und auf einem guten Weg war. Als Mentorin fühlte sich Cathrin ihr eng verbunden, weshalb sie der gewaltsame Tod besonders trifft. Superintendent Sean Kelly (Declan Conlon) und sein Team beginnen mit den Ermittlungen und richten ihren Blick schon bald auf Orlas Ex-Partner Patrick (Emmet Byrne).

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow Diesmal müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten einer echten Pressekonferenz stellen. Dabei werden sie von Vertretern bekannter Medien unter realistischen Bedingungen interviewt. Zurück in Los Angeles wartet anschließend ein aufwendiger Konfetti-Walk auf sie. Unterstützung bekommt Heidi Klum dabei von dem international erfolgreichen Model Amelia Gray.

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Muttergefühle, Heimatdrama Hebamme Lena Lorenz (Judith Hoersch) kümmert sich um die junge Mona (Carla Hüttermann), die ihr Baby zur Adoption freigeben möchte. Katina (Mina Tander) und Jan (Tom Beck) sind das Paar, das Mona als Eltern ausgewählt hat. Doch nach und nach gerät ihre Entscheidung ins Wanken. Dabei wirken Katina und Jan Wolff wie die perfekten Eltern. Seit Monaten bereiten sie sich auf das Baby vor und begleiten Mona Treutlein aufmerksam und fürsorglich durch die Schwangerschaft. Lena kennt ihren großen Kinderwunsch. Gleichzeitig spürt sie, wie sehr Mona innerlich mit sich ringt.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?, Quizshow Wer im Publikum sitzt, hat die Chance, mit 100.000 Euro nach Hause zu gehen. Entscheidend ist, wer am Ende die allerletzte Frage richtig beantwortet, deren Lösung im Durchschnitt nur 1 % der Deutschen kennen. Sängerin Juliette Schoppmann und Komikerin Tahnee versuchen sich an den kniffligen Aufgaben.

20:15 Uhr, VOX, R.I.P.D. - Rest in Peace Department, Fantasyactionkomödie Der erfahrene Bostoner Polizist Nick Walker (Ryan Reynolds) wird von seinem korrupten Partner Bobby (Kevin Bacon) erschossen und findet sich nach seinem Tod im Himmel wieder. Im Hauptquartier des R.I.P.D., des "Rest in Peace Department", erklärt ihm seine Vorgesetzte Proctor (Mary-Louise Parker), welche Aufgabe ihn nun erwartet. Als Ermittler im Jenseits soll Nick sogenannte "Deados" auf der Erde aufspüren, also umherirrende untote Seelen, und sie an ihren endgültigen Bestimmungsort bringen. Zur Seite gestellt wird ihm der mürrische Marshall Roy Pulsipher (Jeff Bridges). Der ist wenig begeistert davon, künftig mit einem unerfahrenen Neuling zusammenarbeiten zu müssen.