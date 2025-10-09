Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 09. Oktober 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Blind ermittelt: Der Tote im Tiergarten, Krimi Unruhe im Wiener Tiergarten: In der Nacht hallen ungewöhnliche Geräusche und Schreie durch das Gelände. Am Morgen entdeckt Nachtwächter Gustl Klingenberger (Christoph Luser) auf der Affeninsel eine Leiche. Keine Spuren, keine Zeugen, niemand kennt den Toten. Kommissar Peter Lassmann (Michael Edlinger) übernimmt erstmals eine Mordermittlung und bittet Alexander Haller (Philipp Hochmair) und Niko Falk (Andreas Guenther) um Unterstützung. Mit der neuen Hauptkommissarin Mia Markovic (Claudia Kottal) hat er zudem seine Schwierigkeiten.

20:15 Uhr, ZDF, Doktor Ballouz: Kollateralschaden, Dramaserie Ein illegales Straßenrennen endet mit einem schweren Unfall, bei dem Nati (Berit Vander) unverschuldet verletzt wird. Die Jugendlichen beschuldigen jedoch sie, den Crash verursacht zu haben. Nati erleidet Hirnblutungen, ihr Arm ist gelähmt und ihr Beruf als Nageldesignerin steht auf dem Spiel. Ballouz (Merab Ninidze) behandelt sie nicht nur, sondern kämpft gemeinsam mit ihr um ihr Recht.

20:15 Uhr, VOX, Jurassic World, Dinoabenteuer Aus dem einstigen Jurassic Park ist der Freizeitpark Jurassic World entstanden. Besucher können dort lebende Dinosaurier bestaunen. Doch der Gründer will mehr und lässt einen neuen Hybrid-Dinosaurier erschaffen: den Indominus Rex. Das Tier wird unkontrollierbar und bedroht Park und Gäste. Owen Grady (Chris Pratt) soll das Unheil stoppen.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap In Treuchtlingen steht das Restaurant "Wallmüllerstuben" kurz vor dem Aus. Wirt Markus kocht dort seit 25 Jahren, doch Schulden drücken ihn immer mehr. Hilfe von außen lehnt er ab. Seine Frau Bea sieht keinen anderen Ausweg, als Frank Rosin einzuschalten.

20:15 Uhr, Sat.1, The Connection, Quizshow Vier Kandidaten treten an, um Verbindungen zwischen scheinbar beliebigen Begriffen zu erkennen. Aus allen Antworten ergibt sich am Ende die "Masterconnection". Wer den Überblick bewahrt, kann bis zu 25.000 Euro gewinnen.