Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 1. Dezember

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Die dunkle Seite des Lichts, Arztserienspecial

Nathalie (Emilia Bernsdorf) ist 17 und frisch verliebt. Ihrer schweren Lichtallergie zum Trotz überrascht sie ihr Freund Tim (Lennart Betzgen) mit einem romantisch-winterlichen Ausflug, der ein dramatisches Ende nimmt. Um ihrem Freund zu helfen, bringt sich Nathalie selbst in Gefahr, und die beiden können erst in letzter Minute gerettet werden. Doch das Ergebnis der anschließenden Untersuchung überrascht Martin Gruber (Hans Sigl) und weckt in ihm einen furchtbaren Verdacht.