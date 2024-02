Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 1. Februar 2024

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Im Schatten, Familienserie

Die Schneiderin Jasmin Hübner (Mira Elisa Goeres) kommt mit juckenden Armen zu Martin Gruber (Hans Sigl) in die Praxis. Obwohl die Symptome schon seit Monaten auftreten und sie sich untersuchen ließ, gibt es keine Diagnose. Jasmin will eigentlich nur so schnell wie möglich raus aus Ellmau und weg von ihrer Mutter. Silke (Katja Weitzenböck) zieht nämlich alle Aufmerksamkeit auf sich, entscheidet permanent über den Kopf ihrer Tochter hinweg und ist dazu seit ein paar Monaten mit deren Ex-Freund Patrick (Jonas Laux) liiert.