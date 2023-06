Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 1. Juni

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

The Cover is yours! Diese Woche steht das Cover-Shooting für die "Harper's Bazaar" an. Hier müssen jede Pose, jeder Blick und jede Bewegung der "GNTM"-Models sitzen. Passend zur Show-Metropole Las Vegas verwandeln sich die Models am Entscheidungstag in Dragqueens. Beim berühmten Drag-Brunch sollen sie das Publikum mit ihrer Performance mitreißen. Die Models, die Heidi Klum und Gastjurorin Kerstin Schneider überzeugen können, sind im Halbfinale.