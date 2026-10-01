Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 1. Oktober 2026

20:15 Uhr, Das Erste (ARD), Der Dänemark-Krimi: Das Mädchen im Kirchturm, Krimi

Streifenpolizistin Ida Sörensen (Marlene Morreis) stößt auf die wahren Hintergründe eines missglückten Einsatzes, bei dem eine junge angehende Journalistin zu Schaden kam.

20:15 Uhr, ZDF, UEFA Nations League: Deutschland – Serbien, Fußball live

3. Spieltag der Gruppenphase, Übertragung aus München. Der Anstoß dürfte gegen 20:45 Uhr sein. Danach gibt es Zusammenfassungen weiterer Spiele, darunter Irland – Österreich.

20:15 Uhr, ORF 1, UEFA Nations League: Irland – Österreich, Fußball live

Ab 20:15 Uhr läuft die Pre-Game Show aus dem Aviva Stadium in Dublin mit Christian Diendorfer, Lisa Makas und Peter Stöger. Der Anpfiff dürfte ebenfalls gegen 20:45 Uhr sein.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare, Reality

Neue Folge (Staffel 11, Folge 6): Die Promipaare treten gegeneinander an und müssen sich in Spielen und Beziehungsproben bewähren.

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd (Finale), Dating-Show

Im großen Finale 2026 wird entschieden, wer gewinnt. Acht Nerds tauchen in die ihnen fremde Welt der Beauties ein.

20:15 Uhr, SAT.1, Wer ist Deutschlands Superhirn?, Quizshow

Jörg Pilawa sucht Deutschlands Superhirn.

20:15 Uhr, VOX, Der Herr der Ringe – Die Gefährten, Fantasy

Hobbit Frodo erbt von seinem Onkel einen magischen Ring. Er soll ihn im Auftrag des Zauberers Gandalf vernichten, damit Sauron ihn nicht zurückbekommt. Gemeinsam mit seinen Freunden, einem Zwerg, einem Elben und zwei Menschen bricht er zur gefährlichen Reise auf.