Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 1. Oktober 2026
20:15 Uhr, Das Erste (ARD), Der Dänemark-Krimi: Das Mädchen im Kirchturm, Krimi
Streifenpolizistin Ida Sörensen (Marlene Morreis) stößt auf die wahren Hintergründe eines missglückten Einsatzes, bei dem eine junge angehende Journalistin zu Schaden kam.
20:15 Uhr, ZDF, UEFA Nations League: Deutschland – Serbien, Fußball live
3. Spieltag der Gruppenphase, Übertragung aus München. Der Anstoß dürfte gegen 20:45 Uhr sein. Danach gibt es Zusammenfassungen weiterer Spiele, darunter Irland – Österreich.
20:15 Uhr, ORF 1, UEFA Nations League: Irland – Österreich, Fußball live
Ab 20:15 Uhr läuft die Pre-Game Show aus dem Aviva Stadium in Dublin mit Christian Diendorfer, Lisa Makas und Peter Stöger. Der Anpfiff dürfte ebenfalls gegen 20:45 Uhr sein.
20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare, Reality
Neue Folge (Staffel 11, Folge 6): Die Promipaare treten gegeneinander an und müssen sich in Spielen und Beziehungsproben bewähren.
20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd (Finale), Dating-Show
Im großen Finale 2026 wird entschieden, wer gewinnt. Acht Nerds tauchen in die ihnen fremde Welt der Beauties ein.
20:15 Uhr, SAT.1, Wer ist Deutschlands Superhirn?, Quizshow
Jörg Pilawa sucht Deutschlands Superhirn.
20:15 Uhr, VOX, Der Herr der Ringe – Die Gefährten, Fantasy
Hobbit Frodo erbt von seinem Onkel einen magischen Ring. Er soll ihn im Auftrag des Zauberers Gandalf vernichten, damit Sauron ihn nicht zurückbekommt. Gemeinsam mit seinen Freunden, einem Zwerg, einem Elben und zwei Menschen bricht er zur gefährlichen Reise auf.
20:15 Uhr, Super RTL, CSI: Miami – „Keine Ruhe vor dem Sturm“, Krimiserie
Horatio jagt Antonio Riaz, der den Mord an Marisol angeordnet hat. Bei einem Tatort mit fünf erschossenen Mala-Noche-Mitgliedern stirbt ein Polizist in einer Sprengfalle.
20:15 Uhr, TELE 5, Altitude, Action-Thriller
FBI-Agentin Gretchen Blair wird strafversetzt. Im Flieger nach Washington sitzen plötzlich lauter Gangster, und einer von ihnen bittet sie um Hilfe.
20:15 Uhr, 3sat, Vor der Eiszeit – Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt, Dokumentation
Zwei Millionen Jahre alte DNA aus Grönland enthüllt eine verlorene, heiße Welt. Sie könnte auch unsere klimatische Zukunft zeigen.
20:15 Uhr, arte, Sommer auf Asphalt, Komödie
Kurierbotin Les (Mala Emde) lebt im Moment, bis sie ungewollt schwanger wird. Dann steht auch noch ihr Vater Norbert (Christoph Maria Herbst) vor der Tür, der etwas zu verbergen scheint.
20:15 Uhr, rbb, La La Land, Musical-Liebesfilm
Damien Chazelles Liebesgeschichte mit Ryan Gosling und Emma Stone um zwei Träumer in Los Angeles. Die Quelle ist die Tagesempfehlung von kino-zeit.de.
21:00 Uhr, 3sat, Neuer Kolonialismus – Kampf um Macht in neuen Sphären, Dokumentation
Es geht um den Wettlauf der Mächte um Einfluss und Ressourcen. Zum Inhalt gab es keine ausführlichere Beschreibung.
21:45 Uhr, Das Erste (ARD), Der Kroatien-Krimi: Split vergisst nie, Krimi
Folge der Krimireihe aus Split. Zum Inhalt gab es keine ausführlichere Beschreibung.
21:45 Uhr, arte, Menopause Mystery, Dokumentation
„Wer sind wir, wenn sich alles verändert?“ Die Doku nähert sich dem Thema Wechseljahre mit wissenschaftlicher Präzision und persönlichen Geschichten.
22:00 Uhr, TELE 5, Sniper – Der Scharfschütze, Action
Ein erfahrener Scharfschütze zieht in einen gefährlichen Auftrag im Dschungel.
22:30 Uhr, RTL, Die Stefan Raab Show, Late-Night-Show
Stefan Raab mit Gästen, Spielen und Unterhaltung.
22:45 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt Hazel Brugger die Show?, Comedy-Show
Joko, Matthias, Florian und Stephan wollen Hazel die Show stehlen. Drei Prominente und ein Kandidat spielen mit.
22:50 Uhr, SAT.1, Die größten Geheimnisse der Welt – „Von der Karibik nach Fernost“, Unterhaltung
Spannende Mythen, Kuriositäten und Rätsel zum Mitraten, etwa warum Bangkok Gastrofans begeistert.