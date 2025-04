Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 10. April 2025

Taktik, Schnelligkeit und Wissen sind gefragt: 100 Teilnehmer quizzen auf einem riesigen LED-Feld gegeneinander. Jedes Feld steht für ein bestimmtes Wissensgebiet. Wer das Duell gewinnt, bekommt die Felder des Gegners - der Verlierer scheidet aus. Ziel ist es, möglichst viel Fläche zu erobern. Wer am Ende die Oberhand behält, gewinnt 100.000 Euro. Moderiert wird das Ganze von Matthias Opdenhövel.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Die Models bekommen in dieser temporeichen Folge einen Einblick in das hektische Jetset-Leben. Nach der Berlin Fashion Week geht's für einige nach Los Angeles, während der Gewinner der Zadig & Voltaire-Kampagne nach Paris reist. Schauspieler Sebastian Ströbel gibt einen Schauspielkurs, danach steht ein Videodreh für "Der Bergretter" an. Beim Casting für Intimissimi soll das neue Kampagnengesicht gefunden werden. Zum Abschluss läuft alles auf einen Western-Walk mit Gastjurorin Paris Jackson hinaus.