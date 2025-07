Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 10. Juli 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Blind ermittelt - Lebendig begraben, Krimi

Ein einziger Tag hat Alexander Hallers (Philipp Hochmair) Leben für immer aus der Bahn geworfen: Am 17. Oktober 2017 verlor der ehemalige Kommissar bei einem Bombenanschlag seine Verlobte und sein Augenlicht. Als nun ein Mord geschieht und am Tatort ein Zettel mit genau diesem Datum auftaucht, bittet ihn Kommissarin Laura Janda (Jaschka Lämmert) um Hilfe. Doch die Zusammenarbeit gestaltet sich schwierig - Haller ist überzeugt, dass mehr dahintersteckt, und will eine alte Verschwörung aufdecken.