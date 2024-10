Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 10. Oktober 2024

In der Nacht hört Streifenpolizistin Ida Sörensen (Marlene Morreis) verzweifelte Hilferufe vom Kirchturm. Zusammen mit ihrer jungen Kollegin Emma (Zoë Valks) erreicht sie den Dom von Ribe. Dort oben im Turm bedroht ein Mann eine junge Frau mit einem Messer. Als Ida und Emma ihre Waffen ziehen, beginnt plötzlich die mächtige Glocke zu läuten. In dem daraus entstehenden Chaos erschießt Emma den Angreifer Finn Eriksson (Elmo Anton Stratz) - das Opfer, Bente Bruun (Franziska Brandmeier), stürzt dabei in den Tod.

20:15 Uhr, RTL, Die Verräter - Vertraue Niemandem! Halloween-Special, Show

In der Show "Die Verräter" treffen 16 Prominente in einem Schloss aufeinander. Unter ihnen verbergen sich Verräter, die heimlich morden, was nur die Zuschauer wissen. Diese müssen enttarnt werden, bevor sie die Loyalen nach und nach ausschalten. Wer geschickt spielt, erreicht das Finale und hat die Chance, bis zu 50.000 Euro zu gewinnen. Sind am Ende noch Verräter im Spiel, nehmen sie den Gewinn mit. Die Sendung wird von Sonja Zietlow moderiert.