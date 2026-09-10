Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 10. September 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Verlorene Seelen. Ein Krimi aus Passau, Krimireihe

Neuer Fall für die Passauer Ermittler – ein Krimi mit lokalem Flair an der bayerisch-österreichischen Grenze.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Vertrauen, Bergwachtserie

Die beliebte Serie aus den Tiroler Alpen geht in eine neue Folge – Rettungseinsätze und persönliche Konflikte im Team.

20:15 Uhr, ORF 2, Die Rosenheim-Cops: Die entführte Braut, Krimi

Polizeihauptmeister Mohr informiert die Kommissare Stadler und Hansen über einen Mord hinter dem Wirtshaus „Zum Wilden Eber“.

20:15 Uhr, ORF 1, True Stories: Flucht aus dem Paradies – Zwischen Palmenstrand und Kugelhagel, Dokumentation

Reportage über ein Urlaubsparadies in Belize, das plötzlich zum Schauplatz von Gewalt und Gefahr wird.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare, Realityshow

Prominente Paare treten gegeneinander an, Streit und Dramen sind vorprogrammiert.

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Realityshow

Ungleiche Paare aus „Beautys“ und „Nerds“ müssen als Team gemeinsam Herausforderungen meistern.