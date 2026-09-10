Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 10. September 2026
20:15 Uhr, Das Erste, Verlorene Seelen. Ein Krimi aus Passau, Krimireihe
Neuer Fall für die Passauer Ermittler – ein Krimi mit lokalem Flair an der bayerisch-österreichischen Grenze.
20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Vertrauen, Bergwachtserie
Die beliebte Serie aus den Tiroler Alpen geht in eine neue Folge – Rettungseinsätze und persönliche Konflikte im Team.
20:15 Uhr, ORF 2, Die Rosenheim-Cops: Die entführte Braut, Krimi
Polizeihauptmeister Mohr informiert die Kommissare Stadler und Hansen über einen Mord hinter dem Wirtshaus „Zum Wilden Eber“.
20:15 Uhr, ORF 1, True Stories: Flucht aus dem Paradies – Zwischen Palmenstrand und Kugelhagel, Dokumentation
Reportage über ein Urlaubsparadies in Belize, das plötzlich zum Schauplatz von Gewalt und Gefahr wird.
20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare, Realityshow
Prominente Paare treten gegeneinander an, Streit und Dramen sind vorprogrammiert.
20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Realityshow
Ungleiche Paare aus „Beautys“ und „Nerds“ müssen als Team gemeinsam Herausforderungen meistern.
20:15 Uhr, Sat.1, Wer ist Deutschlands Superhirn?, Quiz
Kandidat:innen treten mit außergewöhnlichem Wissen gegeneinander an.
20:15 Uhr, VOX, Der Hobbit – Eine unerwartete Reise, Fantasyabenteuer
Gandalf schickt Bilbo Beutlin auf eine gefährliche Mission, dem Zwergenvolk ihren Schatz aus den Fängen des Drachen Smaug zurückzuholen.
20:15 Uhr, Kabel Eins, Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur: Overtourism, Doku
Verbrauchermagazin deckt Abzocke und Betrug rund um Overtourism im Urlaub auf.
20:15 Uhr, Arte, Paul McCartney – Eine Beatles-Legende, Dokumentation
Porträt des Beatles-Musikers, der die Popmusik nachhaltig prägte.
20:15 Uhr, 3sat, Kann Spieltheorie die Welt retten?, Dokumentation
Wissenschaftsdoku über Anwendungen der Spieltheorie auf globale Probleme.
21:05 Uhr, Arte, Die Beatles in Hamburg, Dokumentation
Die prägenden frühen Jahre der Band in Hamburgs Kiez-Clubs.
21:10 Uhr, ORF 1, True Stories: Bergtour in den Tod – Wenn einer stirbt und der andere überlebt, Dokumentation
Wenn die Traumtour zum Alptraum wird: Schuldgefühle und Verantwortung nach dem Tod eines Teammitglieds.
21:35 Uhr, ZDFneo, heute-show, Nachrichtensatire
Satirischer Rückblick auf die Woche in Politik und Gesellschaft.
22:00 Uhr, Arte, Familiengeheimnisse: L'amistat, Dramaserie
Katalanische Familiensaga über Geheimnisse, Loyalität und Verrat über Generationen hinweg.
22:15 Uhr, ORF 2, Schauplatz Gericht, Reportage
Fall „Kampf ums Erbe“: Ein Streit um eine Erbschaft zwischen einer Frau und ihrer Haushälterin.
22:20 Uhr, Kabel Eins, Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur, Doku
Fortsetzung des Verbraucher-Formats mit weiteren Betrugsfällen.
22:40 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt mir die Show?, Spielshow
Prominente treten in Wettkämpfen gegeneinander an, moderiert im typischen ProSieben-Stil.
22:50 Uhr, Das Erste, Inas Nacht: Late-Night-Show, Late-Night-Talk
Ina Müller empfängt Gäste zu Musik, Gesprächen und Alkohol in gemütlicher Kneipenatmosphäre.