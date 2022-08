Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 11. August

20:15 Uhr, 3sat, Der Stinkstiefel, Komödie

Felix Keller (Leonard Lansink), Anfang 50, Lehrer im Vorruhestand, ist ausgebrannt, demotiviert, leer. Seit ihn seine Frau Paula (Barbara Rudnik) verlassen hat, verschanzt er sich in seiner Wohnung, und es ist ihm nur recht, dass ihn die Anwohner meiden. Doch dann zwingt ihn ein undichtes Wasserrohr, das seine Wohnung in ein Feuchtbiotop verwandelt, zum Kontakt mit der Außenwelt. Der Schaden wurde von Marie in der Wohnung über ihm verursacht. Ausgerechnet! Denn Felix ist mitschuldig an einem Autounfall, bei dem sich ihre Tochter Amelie (Josefine Preuß) das Bein gebrochen hat.