Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 11. Dezember 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Der Zürich-Krimi: Borchert und die Glut des Bösen, Krimi Ein Brandanschlag auf ein jüdisches Kulturzentrum erschüttert Zürich. Die Studentin Judith Stein (Leonille Wittgenstein) kommt dabei ums Leben, und Hassparolen lassen auf ein antisemitisches Motiv schließen. Borchert (Christian Kohlund) ist alles andere als begeistert, als Kanzleichefin Dominique (Ina Paule Klink) die Verteidigung des einzigen Verdächtigen übernimmt: des 17-jährigen Sprayers Bruno Zumthor (Casper von Bülow). Dessen Mutter (Barbara Sotelsek), eine bekannte Unternehmerin, beharrt darauf, dass ihr Sohn unschuldig ist.

20:15 Uhr, Sat.1, Shazam!, Heldenkomödie Der Waisenjunge Billy (Asher Angel) begegnet einem Magier, der ihm außergewöhnliche Kräfte verleiht. Ruft Billy "SHAZAM!", verwandelt er sich in einen erwachsenen Superhelden (Zachary Levi). Mit seinem Freund Freddy (Jack Dylan Grazer) testet er begeistert seine neuen Fähigkeiten. Doch aus dem Spiel wird Ernst, als der gefährliche Dr. Sivana (Mark Strong) auftaucht.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Marterl, Dramaserie Markus Kofler (Sebastian Ströbel) wird zu einem dringenden Einsatz gerufen. Leonie Persch (Flora Li Thiemann) sorgt sich um ihren Vater, nachdem ihre Mutter Silvia vor drei Monaten bei einem Bergunglück gestorben ist. Christian Persch (Gabriel Raab) wollte Blumen an der Unfallstelle niederlegen, ist aber nicht zurückgekehrt. Wegen des Neuschnees herrscht zudem akute Lawinengefahr.

20:15 Uhr, RTL, GZSZ - Die Verlängerung, Featurette In der Doku erhalten Fans exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Erfolgsserie. Stars erzählen persönliche Geschichten, und humorvolle Momente vom Set zeigen den Alltag der Produktion. Außerdem verrät "Die Verlängerung", wie die kommenden Storylines aussehen - authentisch, nah und voller echter GZSZ-Atmosphäre.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?, Quizshow Jörg Pilawa stellt die Intelligenz der Deutschen auf die Probe. Die 100 Kandidaten im Studio treten gegen das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage an. Gesucht wird die Person, die die schwierigste Frage lösen kann - eine Frage, auf die im Schnitt nur 1% der Bevölkerung die richtige Antwort kennen. Dem Sieger winken bis zu 100.000 Euro.