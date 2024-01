Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 11. Jänner 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Der doppelte Lothar, Krimi

Lothar Müller (Tim Ehlert), von Freunden auch gerne mal "Lottchen" gerufen, ist ein beliebter Handelsvertreter, der viel unterwegs ist. Doch eines Tages kommt er nicht nach Hause. Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Hannah Wagner (Jana Klinge) werden nach Eingang der Vermisstenanzeige sofort tätig. Tatsächlich wird Lothar Müllers Leiche an der Küste gefunden - in Travemünde. Er wurde ermordet. Wie seine Frau Susanne (Johanna Christine Gehlen) und seine Tochter Anna (Johanna Götting) entsetzt erfahren müssen, gab es "Lottchen" zweimal: einmal als Familienvater in Schwanitz - und einmal als Familienvater in Travemünde, wo er mit Lisa (Marie Hacke) den gemeinsamen Sohn Finn (Karl von Klot) hat. Und damit eine komplette zweite Existenz.