Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 11. Juli 2024

Kommissarin Stascha Novak (Jasmin Gerat) ist zutiefst enttäuscht von ihrer Schwester Minka (Jenny Meyer) und meidet sie sogar bei der Geburtstagsfeier ihres Vaters Branko (Rufus Beck). Am nächsten Morgen wird die Leiche von Cousin Luka (Giovanni Funiati) entdeckt, brutal ermordet mit einem Messer. Stascha sieht Minka als eine der Verdächtigen an.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show, Doku

In der sechsteiligen Dokumentation "Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show" geht es nicht um Unterhaltung, sondern um ernste Themen. Joko untersucht die Folgen der Klimakatastrophe und trifft Menschen, die für eine nachhaltigere Welt kämpfen. Diese Begegnungen geben ihm neue Perspektiven und Hoffnung.