Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 11. Juni 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Blind ermittelt: Tod im Weinberg, Krimi Im Fernsehen läuft am Abend ein actionreicher Film. Doch das Geschehen vor ihrem Fenster sorgt bei der neugierigen Oma Horvath (Inge Maux) für noch mehr Aufregung. Sie beobachtet, wie ein Autofahrer anhält, weil eine Person auf der Straße liegt. Plötzlich wird der Mann von dieser Person überwältigt und verschleppt. Kurz darauf meldet sich die Geisel, der 22-jährige Paul Rauch (Julian Waldner), in einem Erpresservideo mit einer Forderung von zwei Millionen innerhalb von 48 Stunden. Seine Mutter Sonja (Nina Kronjäger) möchte die Polizei wie verlangt heraushalten. Dadurch werden die Sonderermittler Haller (Philipp Hochmair) und Niko (Andreas Guenther) in den Fall hineingezogen.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors, Dokusoap Nach emotionalen Momenten mit Tränen, Rosen und einem Abschied beginnt eine entscheidende Phase. Die Frauen ziehen in die Ladiesvilla ein, wo sofort ein Wettstreit um die besten Zimmer entsteht. Während Tim und Sebastian einige Kandidatinnen zu spannenden Dates ausführen, funkt es bereits zwischen manchen Beteiligten. In der Villa entstehen erste Bündnisse, Sympathien und auch kleinere Spannungen. Gleichzeitig stellt sich die zentrale Frage, wer sich für welches Team entscheidet: Tim oder Sebastian?

20:15 Uhr, ONE, Familie ist ein Fest - Taufalarm, Komödie Viola (Amelie Kiefer) und Faraz (Reza Brojerdi) führen auch ohne Trauschein eine glückliche Beziehung. Religion, Tradition und familiäre Erwartungen spielen bislang keine große Rolle für sie. Mit der Geburt ihres ersten Kindes ändert sich diese Haltung jedoch grundlegend. Faraz' Eltern Masud (Ramin Yazdani) und Anoushe (Sima Seyed), die aus dem Iran stammen, besinnen sich auf ihre kulturellen Wurzeln. Sie wünschen sich nachdrücklich eine Beschneidung des Jungen nach muslimischer Tradition.

20:15 Uhr, VOX, The Dark Knight, Superhelden-Drama In Gotham City scheint die organisierte Kriminalität zunehmend zurückgedrängt zu werden. Verantwortlich dafür sind Batman (Christian Bale) und Lt. Gordon (Gary Oldman). Gemeinsam mit dem engagierten Staatsanwalt Harvey Dent (Aaron Eckhart), der zahlreiche Verbrecher hinter Gitter bringt und als Hoffnungsträger gilt, bilden sie ein starkes Team. Doch mit dem Joker (Heath Ledger) taucht ein neuer Gegner auf, der für Chaos sorgt und die Stadt vor große Herausforderungen stellt.

21:45 Uhr, Das Erste, Harter Brocken: Der Geheimcode, Krimi Für Polizist Frank Koops (Aljoscha Stadelmann) gilt das Gesetz ohne Ausnahmen. Auch bei seinem Freund Heiner (Moritz Führmann), der auf dem Weg zu Mette (Anna Fischer) zu schnell fährt und geblitzt wird, zeigt er keine Nachsicht. Während ihres Gesprächs kommt vor ihnen ein Wagen von der Straße ab. Zunächst wirkt alles wie ein gewöhnlicher Unfall. Doch schnell entwickelt sich die Situation zu einem komplexen Kriminalfall. Der schwer verletzte Wissenschaftler Schürer (Heinrich Cuipers) übergibt Koops einen Umschlag. Dahinter ist der Auftragskiller Winter (Holger Handtke) her.