Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 11. September 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Der Rote Wolf: Ein Krimi aus Passau, Krimi Die Floristin Marie Polt (Reiki von Carlowitz) wird in ihrem Geschäft grausam getötet. Jochen Mohn (Stefan Rudolf) von der Passauer Kriminalpolizei übernimmt den Fall. Im Zentrum der Ermittlungen steht Jozef Hašek (Thomas Wodianka), Anführer eines gefürchteten Motorrad-Clubs. Mit Gewalt zwingt er Frederike Bader (Marie Leuenberger), seine Unschuld zu beweisen. Doch sie weigert sich, für einen Mann wie ihn zu arbeiten. Erst recht nicht ohne Zankl (Michael Ostrowski).

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Schamlos, Heimatserie Nachdem Markus (Sebastian Ströbel) die Nacht mit Nina (Josephin Busch) verbracht hat, wartet auf ihn und sein Team ein ungewöhnlicher Auftrag: Ein Baum soll transportiert werden, den Unternehmer Ralf Pichler (Bernhard Schir) seiner Frau Romina (Doris Schretzmayer) zur Silberhochzeit schenkt, um den Blick auf einen Strommast zu verdecken. Nach erfolgreichem Einsatz will Markus bei den Pichlers die Bestätigung holen. Doch dort ist die Feier bereits beendet. Ralf hat herausgefunden, dass Romina eine Affäre hat - mit Charly (Julian Waldner), dem besten Freund seines Sohnes Till (Justus Czaja).

20:15 Uhr, ProSieben, Chris Tall: "Laugh Stories", Comedyshow Chris Tall erfüllt sich einen großen Wunsch: einmal im Stadion des HSV zu stehen. Doch statt eines Fußballspiels erwartet die Zuschauer eine Show voller "Laugh Stories". Der gebürtige Hamburger präsentiert skurrile Geschichten über menschliche Schwächen, absurde Situationen und kleine Katastrophen.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?, Quizshow Moderator Jörg Pilawa stellt 100 Kandidaten im Studio auf die Probe. Verglichen wird ihr Wissen mit dem der Gesamtbevölkerung. Grundlage sind repräsentative Umfragen. Wer es bis zur letzten Frage schafft, deren Lösung nur 1% der Deutschen kennt, kann bis zu 100.000 Euro gewinnen.

20:15 Uhr, VOX, Der Hobbit: Smaugs Einöde, Fantasy Bilbo Beutlin (Martin Freeman), Gandalf (Ian McKellen) und die Zwerge um Thorin Eichenschild (Richard Armitage) haben die ersten Gefahren auf ihrem Weg nach Erebor überstanden. Bevor sie jedoch dem Drachen Smaug gegenüberstehen, der ihre Heimat eingenommen hat, müssen sie den Truppen des Orkkönigs Azog (Manu Bennett) entkommen, die ihnen dicht auf den Fersen sind.