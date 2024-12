Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 12. Dezember 2024

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Seelenfrieden, Heimatserie

Für Markus (Sebastian Ströbel) endet die Skitour mit Frederik Falkner (Maximilian Held) tragisch. Frederik gerät in eine Schneewehe, die unter ihm nachgibt, und stürzt in die Tiefe. Markus versucht, ihn zu retten, scheitert jedoch. Wegen des schlechten Wetters und des Helikoptereinsatzes bei einem anderen Unglück mit einem Geldtransporter sucht Markus mit Frederiks Leichnam Schutz in einer Höhle. Dort erwartet ihn etwas Unerwartetes.