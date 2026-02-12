Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 12. Februar 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Landkrimi: Steirerwahn, Krimi Mit brennender Kleidung irrt der Landwirt Sepp Huber (Thomas Hanslmaier) über sein Feld und bricht vor den Augen eines Mountainbikers tot zusammen. Zunächst gibt es keine eindeutigen Beweise für ein Verbrechen, doch ein Unglück erscheint unwahrscheinlich. Die Grazer Ermittler Sascha Bergmann (Hary Prinz) und Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) nehmen die Nachforschungen auf. Huber war ein angesehener, aber unbeugsamer Brennmeister und Mitglied eines elitären Zirkels von zehn Puristen, die nach einer mittelalterlichen Geheimrezeptur einen kostbaren Edelbrand herstellen.

20:15 Uhr, VOX, Illuminati, Verschwörungsthriller Professor Robert Langdon (Tom Hanks) gerät erneut in einen riskanten Einsatz. Im Vatikan soll er die Entführung von vier Kardinälen aufklären. Der Täter kündigt an, die Geistlichen im Stundenrhythmus zu töten. Hinweise führen zu den Illuminaten, die offenbar Einfluss auf die Papstwahl nehmen wollen. Gemeinsam mit der Wissenschaftlerin Vittoria Vetra (Ayelet Zurer) folgt Langdon einer rasanten Spur durch Rom.

20:15 Uhr, ONE, Kaiserschmarrndrama, Komödie Auf dem Eberhofer-Hof ist es mit der Idylle vorbei, denn ein geplantes Doppelhaus sorgt für Unruhe. Susi (Lisa Maria Potthoff) treibt das Bauvorhaben zusammen mit Franz' Bruder Leopold (Gerhard Wittmann) voran, den Franz nicht ausstehen kann. Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) widmet sich lieber einem neuen Mordfall. Eine erschlagene Joggerin stellt sich als das Webcam-Girl Simone aus dem Ort heraus.

20:15 Uhr, WDR, Tatort: Tanzmariechen, Krimi Die strenge Trainerin Elke Schetter (Katja Heinrich) war im Karnevalsverein "De Jecke Aape" gefürchtet und geriet auch mit Präsident Günter Kowatsch (Herbert Knaup) aneinander. Nun ist sie tot. Der Mord geschieht wenige Tage vor Beginn der Karnevalssaison und erschüttert den Verein. Bei ihren Ermittlungen stoßen Freddy Schenk (Dietmar Bär) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) auf erhebliche Spannungen hinter den Kulissen.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?, Quizshow Jörg Pilawa stellt die Frage, wie klug Deutschland wirklich ist. Hundert Kandidatinnen und Kandidaten im Studio treten an und werden mit den Ergebnissen einer repräsentativen Umfrage verglichen. Am Ende wartet die kniffligste Frage, die im Schnitt nur ein Prozent der Bevölkerung lösen kann. Wer sie korrekt beantwortet, hat die Chance auf bis zu 100.000 Euro.