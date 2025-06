Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 12. Juni 2025

Eine Gruppe deutscher Investmentbanker reist für einen Teambuilding-Workshop in die schottischen Highlands. Sie arbeiten für das Bankhaus Richard Edel, das kurz vor der Übernahme durch die Commercial Bank of Scotland steht. Ziel des Workshops ist es, ihre Compliance-Fähigkeiten zu prüfen - und die Angst vor möglichen Kündigungen geht um. Als das Team schließlich eingeschneit wird, der Strom ständig ausfällt und es weder Handyempfang noch eine moderne Kommunikation gibt, spitzt sich die Lage weiter zu. Ein einziges altes Drehscheibentelefon steht ihnen zur Verfügung.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Der große Moment ist gekommen: Das Cover-Shooting für Harper's Bazaar steht an! Für die Models das entscheidende Shooting der Staffel, bei dem jeder glänzen will. Wer hat das Potenzial für das Titelbild? Beim waghalsigen "Tightrope-Walk" ist Konzentration gefragt, denn der Catwalk verläuft in schwindelerregender Höhe. Wer zeigt Stärke, meistert die Herausforderung und überzeugt Heidi Klum und Gastjurorin Michelle Rodríguez?