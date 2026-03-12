Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 12. März 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Der Bozen-Krimi: Teuflische Strafe, Krimi Nachts wird nahe einer Flussböschung ein Mann erschossen. Ein Zeuge (Eisi Gulp) behauptet, er habe den Leibhaftigen gesehen. Offenbar hat der Täter für den Mord ein auffälliges Krampuskostüm getragen. Für "Capo" Sonja Schwarz (Chiara Schoras) und ihren Kollegen Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab) bleibt die Frage, warum jemand ausgerechnet in dieser Abgeschiedenheit in einem Teufelskostüm mit Hörnern zuschlägt.

20:15 Uhr, ZDF, Einfach Elli: Neuanfang, Arztserie Zwischen Bergkulisse und Notfällen ist Sanitäterin Elli (Klara Deutschmann) ständig gefordert. Mit ihrer Art bringt sie das neue Team durcheinander, während ihre Familie hinter ihr steht. Noch bevor sie offiziell beginnt, rettet Elli einer schwer verletzten Frau das Leben. Bei einem Einsatz mit der jungen Alma (Renée Gerschke) spürt sie, dass hinter dem Zusammenbruch mehr stecken muss. Zwischen Kollege Felix (Sebastian Griegel) und Arzt Jasper (Lucas Reiber) sucht Elli ihren eigenen Weg. Dabei verlässt sie sich auf ihre Intuition.

20:15 Uhr, VOX, King Arthur: Legend of the Sword, Action Vortigern (Jude Law) bringt seinen Bruder, König Uther (Eric Bana), und dessen Frau um und reißt die Macht an sich. Der kleine Arthur (Charlie Hunnam) wird ausgesetzt. Er wächst auf, ohne seine Herkunft zu kennen. Jahre später kommt die Wahrheit ans Licht. Arthur zieht Excalibur aus dem Stein und stellt sich seinem tyrannischen Onkel im Kampf um den Thron.

20:15 Uhr, Tele 5, Altitude, Actionthriller FBI-Agentin Gretchen Blair (Denise Richards) wird strafversetzt und muss ihre Pläne Richtung Washington begraben. Kaum sitzt sie im Flugzeug, spitzt sich die Lage zu, denn an Bord sind zahlreiche Gangster. Einer von ihnen, Sharpe (Dolph Lundgren), hat seine Komplizen um die Beute gebracht und soll dafür bezahlen. Sharpe bietet Gretchen sein gesamtes Geld an und bittet sie um Hilfe.

20:15 Uhr, ONE, Herr Lenz reist in den Frühling, Drama Holger Lenz (Ulrich Tukur) wollte im Leben immer alles richtig machen und steht doch vor den Trümmern seiner Existenz. Seine Frau Ilona (Steffi Kühnert) hat eine Affäre, Sohn Linus (Simon Jensen) macht ihn im Internet lächerlich, im Büro ziehen Jüngere an ihm vorbei. Dann taucht ein Spanier auf. Er bringt die Asche von Holgers Vater in einer Waschmittelflasche vorbei und dazu die Nachricht von einem geerbten Appartement in Thailand. Holger bricht auf. Sein Vater Georg hatte ihn nach der Wende verlassen und war fortgegangen. Das einzige Lebenszeichen in den letzten 20 Jahren war eine Postkarte aus dem Land des Lächelns. Was Holger dort vorfindet, übertrifft seine kühnsten Erwartungen.