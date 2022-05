Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 12. Mai

20:15 Uhr, Das Erste, Der Barcelona-Krimi: Der Riss in allem, Krimi

Bei einer Schießerei im Hafen von Barcelona wird die junge, ehrgeizige Polizistin Clara Romero (Lina Rusnak) erschossen. Alles deutet darauf hin, dass Clara einen Drogendeal gestört hat. Es kam zu einer Schießerei, in deren Verlauf nicht nur Clara, sondern auch einer der Drogendealer getötet wurde, der zweite Dealer liegt im Koma. Fall geklärt? So einfach ist die Sache nicht. Kommissarin Fina Valent (Anne Schäfer) erkennt, dass noch eine weitere Person am Tatort gewesen sein muss, die die tödlichen Schüsse abgegeben hat.