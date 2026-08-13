Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 13. August 2026
20:15 Uhr, ARD, Der Amsterdam-Krimi – Der falsche Tote, Krimi
Ein Familienvater wird auf offener Straße erschossen, die Täter verletzen auf der Flucht einen Polizisten – ein Amoklauf mit ungewissem Ausgang.
20:15 Uhr, ORF1, Fußball live: Austria Wien – Beitar Jerusalem, UEFA Conference League
Rückspiel der 3. Quali-Runde mit den Salzburger bzw. Wiener Fußballern im internationalen Vergleich.
20:15 Uhr, ORF2, Die Rosenheim-Cops – Eine ganz besondere Aufnahme, Krimiserie
Neue Folge der beliebten bayerischen Ermittlerserie (21. Staffel).
20:15 Uhr, RTL, Madame Web, Spielfilm
Eine Sanitäterin entdeckt hellseherische Fähigkeiten und muss drei junge Frauen vor einem übermächtigen Gegner beschützen.
20:15 Uhr, VOX, James Bond 007 – Casino Royale, Spielfilm
007 tritt als Undercover-Zocker beim Pokerturnier „Casino Royale“ gegen den Terrorfinanzier Le Chiffre an.
20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow
Jörg Pilawa stellt 100 Kandidat:innen sowie Miriam und Felix Neureuther kniffligen Quizfragen.
20:15 Uhr, ProSieben, Born Famous – Fluch oder Segen?, Dokusoap
Gloria-Sophie Burkandt kämpft in New York und Miami um ihre Modelkarriere, Summer Terenzi erlebt mit Mutter Sarah Connor die Schattenseiten des Ruhms.
20:15 Uhr, SWR, Wer weiß denn sowas? XXL, Quiz
Extralange Jubiläumsausgabe zu zehn Jahren der Rateshow mit Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring, live begleitet von der Band „Heavytones“.
20:15 Uhr, arte, 100 Jahre Route 66, Dokumentation
Die legendäre US-Straße als Symbol für Freiheit, Aufbruch und den amerikanischen Traum.
20:15 Uhr, n-tv, Hitlers DNA – Das letzte Geheimnis des Diktators, Dokumentation
Experten analysieren genetische Hinweise, um jahrzehntealte Gerüchte über Hitlers Familie und Gesundheit zu überprüfen.
20:15 Uhr, one, Eine Fliege kommt selten allein, Spielfilm
Zwei tollpatschige Gangster geraten mit einer gestohlenen Aktentasche und einer riesigen, laut schnarchenden Fliege in ein turbulentes Abenteuer.
21:35 Uhr, ZDFneo, heute-show extra – Das Quiz, Comedy-Quiz
Lutz van der Horst quizzt mit Pinar Atalay, Jan Hofer, Valerie Niehaus und Moritz Neumeier.
22:20 Uhr, ProSieben, Eden – Du bezahlst für jede Lüge, Dating-Show
Neuzugang Charline bringt frischen Wind in die Villa, während sich zwischen den Paaren Zweifel und neue Verbindungen entwickeln.
22:35 Uhr, ZDFneo, Böhmi brutzelt mit Laura Larsson, Koch-Show
Jan Böhmermann kocht diesmal gemeinsam mit TV-Koch Tim Mälzer.
22:50 Uhr, ARD, Inas Nacht, Late-Night-Show
Ina Müller empfängt in der Hamburger Kneipe „Zum Schellfischposten“ unter anderem ESA-Astronaut Alexander Gerst.
23:05 Uhr, ZDFneo, MAITHINK X – Die Show, Wissenschaftskabarett
Mai Thi Nguyen-Kim nimmt das Gesundheitssystem und den Umgang mit chronischen Schmerzen unter die Lupe.
23:10 Uhr, VOX, Air Force One, Spielfilm
Russische Terroristen entführen die Präsidentenmaschine – ein Wettlauf gegen die Zeit in 10.000 Metern Höhe.