Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 13. August 2026

20:15 Uhr, ARD, Der Amsterdam-Krimi – Der falsche Tote, Krimi

Ein Familienvater wird auf offener Straße erschossen, die Täter verletzen auf der Flucht einen Polizisten – ein Amoklauf mit ungewissem Ausgang.

20:15 Uhr, ORF1, Fußball live: Austria Wien – Beitar Jerusalem, UEFA Conference League

Rückspiel der 3. Quali-Runde mit den Salzburger bzw. Wiener Fußballern im internationalen Vergleich.

20:15 Uhr, ORF2, Die Rosenheim-Cops – Eine ganz besondere Aufnahme, Krimiserie

Neue Folge der beliebten bayerischen Ermittlerserie (21. Staffel).

20:15 Uhr, RTL, Madame Web, Spielfilm

Eine Sanitäterin entdeckt hellseherische Fähigkeiten und muss drei junge Frauen vor einem übermächtigen Gegner beschützen.

20:15 Uhr, VOX, James Bond 007 – Casino Royale, Spielfilm

007 tritt als Undercover-Zocker beim Pokerturnier „Casino Royale“ gegen den Terrorfinanzier Le Chiffre an.