Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 13. Februar 2025

20:15 Uhr, Das Erste, LandKrimi: Steirermord, Krimi

Eine Entführung, die nicht schlechter hätte enden können: Das Lösegeld ist verschwunden, und die Geisel Dan-Linh (Yvonne Yung Hee Bormann) wird tot in einem Auto aufgefunden. Zu allem Überfluss hat ihr Verlobter Otto von Glanzberg (Tobias Moretti) einen der Entführer nach der Geldübergabe kaltblütig erschossen. Für Chefinspektor Sascha Bergmann (Hary Prinz) und seine Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) erschwert das die Ermittlungen erheblich. Während Bergmann sich über den Anwalt ärgert, der Ottos Tat als Notwehr darstellt, nutzt der einflussreiche Gutsherr seine Kontakte, um den Ermittlern stets einen Schritt voraus zu sein. Bald wird klar: Außer Otto trauert in der Familie Glanzberg niemand um die verstorbene Braut, die nicht in ihr gesellschaftliches Umfeld passte.