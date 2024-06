Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 13. Juni 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Der Bozen-Krimi: Familienehre, Krimi Ein Mord sorgt für Aufsehen in Bozens Sportwelt: Der Eishockeystar Marcel Wallner (Felix Everding) ist in der Kabine erstochen worden! "Capo" Sonja Schwarz (Chiara Schoras) und ihr Partner Jonas (Gabriel Raab) ermitteln zunächst im Mannschaftskreis. Auch die dubiosen Geschäfte des Spielerberaters Glasner (Julian Weigend) geraten ins Visier der Ermittler. Sonja stößt zudem auf ein Geheimnis, das der raubeinige Goalgetter vor der Öffentlichkeit verheimlichte.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow Finale! Nach einer aufregenden Zeit in der Modewelt stellen sich die Topmodel-Anwärterinnen und Anwärter ihrer letzten Herausforderung in der 19. Staffel von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum". Premiere: Dieses Jahr wird es zwei Gewinner geben! Eine weibliche Siegerin und ein männlicher Sieger werden jeweils 100.000€ erhalten und das Cover der Harper's Bazaar zieren.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Klang der Erinnerung, Heimatserie Schlagersänger Chris Meilinger (Ralf Bauer) verlor vor Jahren bei einer Klettertour seine geliebte Frau. Als ausgerechnet an ihrem Todestag seine Tochter und deren Opa verschwinden, ist er alarmiert. Markus (Sebastian Ströbel) findet an einem Aussichtspunkt persönliche Sachen von Chris' Tochter Anne (Lea Freund) und alarmiert sofort deren Vater. Gemeinsam steigen die beiden zu der Stelle, an der Chris' Frau vor Jahren ums Leben kam. Noch heute plagen den Sänger Schuldgefühle.

20:15 Uhr, Sat.1, Hast du Töne?, Musik-Quiz Das Musik-Quiz feiert nach knapp 25 Jahren sein Comeback mit Original-Moderator Matthias Opdenhövel. Es wird bunt. Es wird laut. Es wird eine Party. Drei Promi-Duos hören ganz genau hin: Wer erkennt einen Song an den ersten Tönen? Wer errät die meisten Songs im Schnelldurchlauf und wer anhand nur eines einzigen Instruments? Am Ende gewinnt jemand aus dem Zuschauerblock des Sieger-Duos bis zu 25.000 Euro.

20:15 Uhr, VOX, Fast & Furious 8, Action Nachdem die Crew von allen Vergehen freigesprochen wurde, verbringen Dom (Vin Diesel) und Letty (Michelle Rodriguez) ihre Flitterwochen in Havanna. Doch dann taucht die Cyber-Terroristin Cipher (Charlize Theron) auf, die Dom verführt und in kriminelle Machenschaften verstrickt. Mr. Nobody versucht Hobbs (Dwayne Johnson), der bei einem von Doms Manövern verhaftet wurde, zu befreien und bittet die Crew um Hilfe, sie zu stoppen. Wird die einstige Familie wieder zusammenfinden?