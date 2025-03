Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 13. März 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Tod am Rennsteig: Haus der Toten, Krimi Im ruhigen Thüringer Wald wird die Stille am frühen Morgen von vier aufeinanderfolgenden Schüssen durchbrochen. Eine dunkel gekleidete Gestalt verlässt hastig ein italienisches Restaurant und entkommt mit einem Geländemotorrad in den nebligen Wald. Kurz darauf treffen die Kriminalpsychologin Annett Schuster (Kristin Suckow) und Profiler Jan Kawig (Bernhard Conrad) vom LKA Erfurt am Tatort ein und machen eine grausame Entdeckung: Zwei Ehepaare, darunter die Betreiber des Restaurants, Ricarda und Toto Sardini, wurden brutal ermordet.

20:15 Uhr, ZDF, Marie fängt Feuer: Verschüttet, Familienfilm Nach einem Drogentrip geraten vier Jugendliche in eine gefährliche Lage und werden unter einer Gerölllawine begraben. Feuerwehrfrau Marie Reiter (Christine Eixenberger) eilt gemeinsam mit der Bergwacht zur Rettung, doch die Zeit drängt und das Schicksal der Jugendlichen ist ungewiss. Die Rettungsaktion in den Murnauer Bergen gestaltet sich schwierig. Besonders dramatisch wird es, als sich herausstellt, dass einer der Verschütteten der Sohn des neuen Rettungssanitäters Markus (Thomas Unger) ist. Er will unbedingt helfen und gerät dabei in Konflikt mit Marie.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow Ein Setcard-Fotoshooting ist ein entscheidender Moment für die Modelkarriere. Bei diesem besonderen Shooting mit dem renommierten Fotografen Yu Tsai werden die Kandidatinnen in markanten Schwarzweiß-Bildern festgehalten. Dabei können sie entweder eigene Posen ausprobieren oder sich stilvoll auf einem Stuhl in Szene setzen. Anschließend findet vor der eindrucksvollen Kulisse von Schloss Tüßling eine Modenschau statt, die eine Hommage an die ikonischen Looks von Twiggy aus den 1960er Jahren darstellt.

20:15 Uhr, VOX, James Bond 007: Casino Royale, Action James Bond (Daniel Craig) setzt alles daran, eine Terrororganisation zu stoppen. Sein Ziel: der skrupellose Finanzexperte Le Chiffre (Mads Mikkelsen), der sich mit schmutzigem Geld verspekuliert hat. Um die Verluste wieder auszugleichen, nimmt Le Chiffre an einem hochriskanten Pokerspiel im "Casino Royale" in Montenegro teil. Bond wird als Spieler eingeschleust, um ihn auszuschalten. Doch als er sich in die Schatzamtsbeamtin Vesper verliebt, gerät er in eine gefährliche Falle.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?, Quizshow Jörg Pilawa stellt auf die Probe, wie schlau Deutschland wirklich ist. 100 Studiokandidaten treten gegen eine repräsentative Umfrage an und müssen sich durch verschiedene Fragen kämpfen. Die schwerste Frage des Abends kann im Durchschnitt nur 1% der Bevölkerung richtig beantworten. Wer sich gegen die Mitstreiter durchsetzt, hat die Möglichkeit, bis zu 100.000 Euro zu gewinnen.